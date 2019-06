CU-SGP verlaat onderhandelingen Zuid-Holland

De onderhandelingen over een nieuw provinciebestuur in Zuid-Holland zijn mislukt. ChristenUnie-SGP trekt zich terug uit de gesprekken met Forum voor Democratie, VVD en CDA. Volgens NRC Handelsblad stapt CU-SGP uit de onderhandelingen vanwege onder andere het filmpje dat FVD-leider Thierry Baudet op Twitter plaatste. Het filmpje circuleert vooral in extreem-rechtse kringen.

Die drie partijen gaan nu samen kijken of er nog andere mogelijkheden zijn. Hans Wiegel blijft voorlopig informateur.

Omdat ik dit filmpje heb gepost, over de dramatische gevolgen van massale islamitische immigratie voor de veiligheid van Europese vrouwen, wil Christenunie nu niet met #FVD een coalitie vormen voor het provinciebestuur van Zuid Holland (zeggen ze). Belachelijk. https://t.co/cxPwwczeuG — Thierry Baudet (@thierrybaudet) 5 juni 2019

Debutant Forum voor Democratie werd bij de Statenverkiezingen op 20 maart de grootste partij in Zuid-Holland. VVD werd tweede, CDA zesde. Ze bereikten vorige maand samen een akkoord op hoofdlijnen, maar voor een meerderheid hebben ze nog een vierde coalitiepartner nodig. De drie partijen hebben samen namelijk 25 van de 55 Statenzetels.