CU-SGP pleit voor aanpak pooier met heel Europa

Een Europees pooierverbod om „grensoverschrijdend kwaad” aan te pakken. Daarvoor pleitte CU-SGP maandag. Vijf vragen over de regels voor prostituanten in Nederland en Europa.

Wat houdt een pooierverbod in?

Zo’n verbod richt zich op iedereen die financieel voordeel haalt uit de diensten van sekswerkers. Wie verdient aan de uitbuiting van deze vrouwen, is strafbaar. Het zogenoemde souteneursverbod stond tot negentien jaar geleden in het Nederlandse Wetboek van Strafrecht.

Mogen pooiers nu hun gang gaan in Nederland?

In het jaar 2000 verdween het pooierverbod, samen met het bordeelverbod. Prostitutiebezoek is sindsdien –onder voorwaarden– legaal. Nederlandse sekswerkers kunnen zich als zelfstandig ondernemer inschrijven bij de Kamer van Koophandel en hebben dezelfde rechten als andere zzp’ers.

Zonder pooierverbod blijkt het moeilijk om tot een veroordeling te komen van mensen die verdienen aan het werk van prostituees. Daarvoor moet justitie bewijzen dat er sprake is geweest van dwang of misbruik van omstandigheden. En dat bewijs is vaak moeilijk omdat de slachtoffers nog in de greep van hun pooiers zijn, stelt strafrechter Peter Lemaire, die al jaren pleit voor een pooierverbod.

En komt dat er?

Ja. Bij de laatste kabinetsformatie bedongen de ChristenUnie en het CDA dat het pooierverbod opnieuw wordt ingevoerd in Nederland. De coalitie heeft dit plan in het regeerakkoord aangekondigd, maar een wet ligt er nog niet. Staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid verwacht daar nog voor de zomer mee te komen.

Of betalen voor seks helemaal strafbaar moet worden, daar gaat de Tweede Kamer het debat nog over aan. Jongerenbeweging Exxpose wist vorige maand de 40.000e handtekening op te halen voor een burgerinitiatief, waarmee dit thema op de politieke agenda komt.

Hoe gaan andere Europese landen om met prostituanten?

Elk land kent zijn eigen regels. Zo geldt er in Groot-Brittannië een pooierverbod. Daar is het ook verboden om bijvoorbeeld een bordeel te exploiteren. Duitsland kent een vergelijkbaar model als Nederland: sekswerkers hebben er dezelfde rechten en plichten hebben als gewone werknemers.

Sekswerk is al volledig stafbaar in Zweden en Noorwegen. Niet de prostituees, maar hoerenlopers worden daar vervolgd. Ook in Frankrijk en Ierland staat er een boete op prostitueebezoek. Tegenstanders van het Zweedse model beweren dat de prostitutie in deze landen ondergronds doorgaat, wat leidt tot meer geweld tegen sekswerkers en meer hiv-besmettingen. Tegelijkertijd leeft in Nederland het idee dat de misstanden in de „gereguleerde” seksbranche eerder zijn toegenomen dan afgenomen.

Gaat de CU-SGP een pooierverbod voor elkaar krijgen in Europa?

Dat is een lange weg. De CU-SGP zelf kan geen wetsvoorstel indienen in het Europees Parlement. Wel kunnen de parlementariërs bij de Europese Commissie aandringen op nieuwe richtlijnen. CU’er Peter van Dalen wil daarvoor medestanders zoeken onder zijn collega’s uit Scandinavië en Frankrijk, bij linkse fracties en binnen de European Christian Political Movement, de partij waarbij CU-SGP is aangesloten. Of een oproep gehoor zal vinden, hangt erg af van de nieuwe samenstelling van het Europees Parlement en de Europese Commissie.