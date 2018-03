CU/SGP Bronckhorst: Stemwijzer bracht ons kiezers

Een raadszetel voor de CU/SGP in Bronckhorst. Veertien jaar geleden ging het mis, zegt lijsttrekker Dick Ebbers (55). Tot 2004 zat zijn partij in de gemeenteraad van Zelhem, maar na een herindeling in de Achterhoek niet meer.

Na 14 jaar terug in de raad. Hoe voelt dat?

„Hartstikke goed natuurlijk. We zijn van 577 naar 868 stemmen gestegen. De vorige keer bleef vooral aan de noordkant van Bronckhorst het aantal kiezers achter, dus daar hebben we nu vol op ingezet. Onze achterban zit grotendeels in het zuiden, dus het was niet makkelijk om het noorden voet aan de grond te krijgen.”

Jullie hebben ze toch overtuigd?

„We probeerden duidelijk te maken dat mensen ook op ons kunnen stemmen als ze niet christelijk zijn. Bijvoorbeeld door te wijzen op bewust leven, zoals wij duurzaamheid in de campagne noemden.

Veel mensen kwamen via de Stemwijzer bij ons terecht, hoorde ik. De vragen daarin zijn vaak stellig: ”Alle boerderijen in het buitengebeid moeten gesplitst worden”. Wij zijn voor splitsing, maar niet van álle boerderij. Bewust hebben we in zo’n geval de tegenkant gekozen. Dat zal ook stemmen hebben opgeleverd. Al is het voor sommigen alsnog een drempel om voor een christelijke partij te kiezen.”

Hoe overtuig je die groep?

„Ik wil laten zien dat de Bijbel ons uitgangspunt is, zonder die er te pas en vooral te onpas bij te halen. Neem de zorg voor de schepping. Daar zitten we bijna hetzelfde in als GroenLinks, maar ik doe dat vanuit de zorg voor de schepping. Partijgenoten in het noordwesten van de Veluwe kunnen zich misschien niet voorstellen hoe wij dingen hier aanpakken.”

Hoe gaat u zich anders opstellen dan een collega-raadslid daar in de Biblebelt?

„Wat bescheidener. Niet te hoog van de toren blazen, doen alsof je alles kunt bepalen. De koopzondag hebben we liever niet, maar in ons verkiezingsprogramma staat niet dat we daar absoluut onder alle omstandigheden tegen zijn. Dat is kansloos. Bovendien kan dat tegen ons werken: als wij inperking voorstellen, komen andere partijen wellicht met een plan voor uitbreiding. Bijsturen en nuance aanbrengen, dat zullen wij vooral doen. Als winkeliers verplicht hun deuren moeten openen op zondag, grijpen we wel in.”

Bronckhorst valt onder het CU- en SGP-bestuur van Doetinchem, waar namens beide partijen een SGP-man in de raad zit. „We beseffen hier dat we elkaar nodig hebben: onafhankelijk van elkaar haal je sowieso geen zetel”, legt CU’er Ebbers uit. „We zoeken overeenkomsten en vergroten verschillen niet uit – typisch Achterhoeks.”