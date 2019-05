CU-SGP bepleit pooierverbod voor heel Europa

De huidige Europese regels voor de bestrijding van mensenhandel zijn onvoldoende. Europees CU-SGP-lijsttrekker Peter van Dalen bepleit daarom een Europees pooierverbod.

Zo’n verbod is noodzakelijk om dit grensoverschrijdende kwaad aan te pakken. „Alleen al in Nederland worden naar schatting twaalfhonderd buitenlandse slachtoffers van mensenhandel seksueel uitgebuit. In heel Europa is dit een veelvoud. Vrouwen en meisjes worden vaak elders in Europa geronseld en komen hier achter de ramen of in de onlineprostitutie terecht. Een verbod helpt om de pooiers op te pakken”, zegt Van Dalen.

De huidige Europese richtlijn is niet voldoende, zegt Van Dalen. „Mensenhandelaars werken ontzettend geraffineerd. Ze gebruiken tal van methoden zoals chantage en woekerleningen om een vrouw in de prostitutie te laten werken. Die daders mogen niet vrijuit gaan omdat ze toevallig in een ander land hun misdaad hebben begaan. Alle vormen van ronselen moeten daarom strafbaar worden.”