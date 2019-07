CU pleit voor rem op arbeidsmigratie

Regeringspartij ChristenUnie en oppositiepartij SP willen dat er een einde komt aan de ongebreidelde arbeidsmigratie uit Oost-Europa.

De partijen slaan de handen ineen om dit te bereiken, zeggen partijleiders Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Lilian Marijnissen (SP) donderdag in het Algemeen Dagblad.

Ze vinden dat de stroom buitenlandse werknemers moet worden gereguleerd. Dat moet gebeuren door afspraken te maken met landen als Polen over het aantal werknemers dat naar Nederland mag komen. Marijnissen: „Onze ingreep is sociaal en biedt de mogelijkheid om per land en sector maatwerk te verrichten.” Ook een tijdelijke stop op de komst van extra arbeidsmigranten in bepaalde sectoren is niet uitgesloten.

Tegelijkertijd willen beide partijen de uitbuiting van arbeidsmigranten aanpakken. „Ik denk dat we in een politiek seizoen zitten waarin men vindt dat er meer regulering nodig is. Je zag het aan de oproep van de premier om de lonen te laten stijgen en ook in de zorg klinkt de roep om minder marktwerking”, zegt Segers. Hij vindt dat het kabinet onvoldoende doet op gebied van arbeidsmigratie.

Segers en Marijnissen willen voorkomen dat arbeiders tegen elkaar worden uitgespeeld en de lonen lager worden. „Arbeidsmigranten worden in grote groepen gehuisvest tegen woekerprijzen. Via maatregelen kunnen we werkgevers dwingen om te zorgen voor fatsoenlijke omstandigheden en hogere lonen”, aldus Segers.

De timing van de lancering van het plan is opmerkelijk. Het kabinet, waar CU ook onderdeel van is, heeft al aangekondigd in het najaar met voorstellen te komen om arbeidsmigratie aan te pakken. Coalitiegenoot D66 riep eerder juist op om 50.000 extra arbeidsmigranten naar Nederland te halen. „En dat terwijl duizenden Nederlanders in de bijstand zitten. Die wil ik niet zomaar afschrijven”, stelt Segers.

Polen

De meeste arbeidsmigranten komen uit Polen, aldus cijfers van het CBS over 2017. Het gaat om bijna 180.000 werknemers. Roemenen, Hongaren en Bulgaren kwamen samen nog niet tot 50.000. De werknemers uit deze landen behoren tot de krachten met het laagste salaris.

In de EU geldt vrij verkeer van arbeid, diensten en personen. Toch denken Segers en Marijnissen dat regulering juridisch haalbaar is. Er dreigt volgens hen sociale ontwrichting en dan mag er volgens de regels van de EU worden ingegrepen.