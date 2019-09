CU: Neem asielsysteem op de schop

Nederland moet zich in EU-verband sterker maken voor een drastische ommezwaai van het asielsysteem.

Daarvoor pleit ChristenUnie-Tweede Kamerlid Joël Voordewind in Groen, het kwartaalblad van het wetenschappelijk instituut van de partij, dat dinsdag verschijnt.

In het stuk geeft Voordewind een aanzet voor het volgende CU-verkiezingsprogramma. Het asielbeleid is een van de beleidsterreinen waarop de CU-denktank zich nader wil bezinnen, vooruitlopend op de komende verkiezingen.

Het verplaatsen van de aanmeldcentra naar de buitengrenzen van Europa, of beter nog, naar de Afrikaanse herkomstlanden ziet Voordewind als een belangrijke stap. Daarbij is het volgens hem zaak dat vluchtelingenorganisatie UNHCR beter afbakent welke vluchtelingen „kwetsbaar” zijn.

Het Kamerlid wil dat de UNHCR christenen en lhbti’ers nadrukkelijk rekent tot de kwetsbaren. „Zij mogen als het goed is als eersten Europa in.”

Door vluchtelingen die de Europese aanmeldcentra omzeilen terug te sturen, wil Voordewind voorkomen dat de helft van de asielzoekers net zoals nu uit economische vluchtelingen blijft bestaan. „Deze groep kunnen we nu pas uitzetten na een vaak jarenlange opvang. Zo gaan we niet slim met onze centen om.”

Vraagtekens plaatst Voordewind ook bij de onafhankelijkheid van de IND, de uitvoeringsorganisatie die onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie bepaalt wie in Nederland wel en geen verblijfsvergunning krijgt. „De asieldossiers die wij in de loop der jaren te zien hebben gekregen, brengen ons tot de overtuiging dat mensen in nogal wat gevallen geen recht wordt gedaan. Wij stellen daarom voor dat de inhoudelijke beoordeling van asielverzoeken voortaan wordt gedaan door een aparte, onafhankelijke organisatie. Het objectief en zorgvuldig afwegen van asielverzoeken vergt dat de beoordeling van die verzoeken elders moet worden belegd”, aldus Voordewind in Groen.