CU-minister Schouten wil na verkiezingen door als Kamerlid

ChristenUnie-minister Carola Schouten (Landbouw) wil na de verkiezingen weer voor haar partij plaatsnemen in de Tweede Kamerbankjes.

Op de vrijdag gepresenteerde concept-kandidatenlijst bezet zij de tweede plaats; na Gert-Jan Segers, die door wil als lijsttrekker.

De hoogste nieuwkomer staat op plek drie. Het gaat om senator Mirjam Bikker, die sinds vorig jaar ook voorzitter van de CU-Eerste Kamerfractie is. Ook de plekken vier en vijf zijn vergeven aan kandidaten die nog nooit deel uitmaakten van de fractie: Don Ceder (vier) en Pieter Grinwis (vijf). Ceder is momenteel CU-gemeenteraadslid in Amsterdam. Grinwis bouwde in de partij al een imponerende staat van dienst op, onder meer als beleidsmedewerker voor de Tweede en de Eerste Kamerfractie. Momenteel leidt hij de CU/SGP-fractie in Den Haag.

De Kamerleden Stieneke van der Graaf en Eppo Bruins bezetten de plekken zes en zeven. Joël Voordewind en Carla Dik-Faber stoppen als Kamerlid.

Segers en Schouten voeren lijst ChristenUnie aan