CU-manifest geeft impuls aan kabinetsbeleid

Het begon als wanhoopsmanifest. Inmiddels is ”Waardig ouder worden” de overkoepelende naam voor het ouderenbeleid van het kabinet. „Het was papier, nu is het werk in uitvoering.”

Het was januari 2017 en in de Tweede Kamer tekende zich zo’n twee maanden voor de verkiezingen een meerderheid af voor een voltooidlevenwet. Het toenmalige VVD/PvdA-kabinet was voor, de voltooidlevenlobby begon in de media een stevige campagne en D66-Kamerlid Dijkstra zette alvast een initiatiefwet in de grondverf.

Gelukkig ging het niet alleen de christelijke partijen te snel. Ook directeur Jan Slagter van ouderenomroep MAX en Manon Vanderkaa van de ouderenbonden KBO-PCOB vonden het tijd om op de rem te trappen. ChristenUnie, MAX en KBO-PCOB stelden uiteindelijk een manifest op, waar ook CDA en SP en later zo’n beetje de hele Tweede Kamer zich achter schaarden. Ook BN’ers die de ouderenzorg een warm hart toedroegen, zetten hun handtekening, zoals Hugo Borst. Centrale gedachte: Eérst werk maken van het voorkómen van voltooid leven, dan pas discussie over een voltooidlevenwet.

Door toedoen van de ChristenUnie belandde het manifest in het regeerakkoord. D66 kon ermee leven, op voorwaarde dat het kabinet ook onderzoek zou laten doen naar de omvang van de groep levensmoede ouderen die uitziet naar een ruimere stervenswet. Inmiddels begon Dijkstra al wel een eigen podcast, waarin ze met gasten spreekt over het levenseinde. Maandag organiseert ze een expert-meeting over levenseindebegeleiders in het Tweede Kamergebouw.

Dinsdag blikten CU, MAX en KBO-PCOB in de Sprong, het Haagse ‘buurthuis van de toekomst’ vlakbij de Schilderswijk, terug op de afgelopen twee jaar. Wie zijn er aangehaakt bij het manifest en wat is er al bereikt?

Hoogdravende, politieke verhalen blijven achterwege; triomfantelijke sneren richting D66 en andere liberale partijen al helemaal. In plaats daarvan zijn er sobere en indringende presentaties. Bijvoorbeeld van geestelijk verzorger Bea Cox van het Centrum voor Levensvragen Rotterdam. Ze is verheugd, want dankzij het ”Waardig oudergeld” uit het regeerakkoord heeft haar organisatie eindelijk tijd voor goede geestelijke zorg aan hoogbejaarde ouderen thuis. „Levensvragen vragen niet om oplossingen, maar om verzorging”, stelt Cox.

Andere presentaties gaan over kleinschalig wonen voor dementerenden en over een nieuwe stimuleringsregeling waarmee het kabinet veelbelovende initiatieven wil aanmoedigen. Segers benadrukt dat er geen tijd te verliezen valt in de strijd tegen eenzaamheid.

Minister De Jonge, die het nieuwe Waardig ouder worden-beeldmerk mag onthullen, zegt blij te zijn met de impuls die het manifest aan zijn ouderenbeleid gaf. Ook hij straalt uit het precaire evenwicht in de vierpartijencoalitie te willen bewaren. Het onderzoek waar D66 om had gevraagd? „Dat is voor het eind van het jaar afgerond”, zegt hij in antwoord op een vraag uit de zaal. Én: „Elke opdracht uit het regeerakkoord is mij even lief.”