CU: lerend vermogen Defensie ver te zoeken

„Het lerend vermogen van Defensie is ver te zoeken”, aldus Joël Voordewind van de ChristenUnie in het Kamerdebat over het mortierongeval in Mali die aan twee militairen het leven kostte en een derde zwaargewond raakte. „Het lijkt erop of Defensie alle rode seinen heeft genegeerd.”

Voordewind vindt ook dat de Tweede Kamer hand in eigen boezem moet steken. „Kunnen we het beter doen? Wat kan anders?” Volgens het Kamerlid heeft de volksvertegenwoordiging in het geval van de missie naar Mali er wel bovenop gezeten.