CU-leider Segers: Pas op voor tweedeling rond klimaat

Ook Nederlanders die krap bij kas zitten, moeten de mogelijkheid hebben over te schakelen naar schonere energie. Geef daarom minderbedeelden een steuntje in de rug.

Dat pleidooi voert CU-leider Segers vrijdag. Hij wil dat een verhoging van de gasprijs wordt gecompenseerd via de energiebelasting. Segers wil vooral de laagste inkomens tegemoet komen, zegt hij in de aanloop van het klimaatakkoord dat volgende week moet worden gepresenteerd.

Wat beoogt u met uw plannen om minderbedeelden financieel te helpen?

„We staan voor de grote opgave om over te schakelen van vervuilende fossiele energie naar schone energie. Om zo de opwarming van de aarde te bestrijden. Dat heeft alles te maken met een goede zorg voor de schepping. Maar nogal wat mensen kunnen niet zomaar een paar tientjes per maand opzij leggen voor deze energietransitie. Daarom moet een verhoging van de gasprijs worden gecompenseerd. Ook moeten we ervoor zorgen dat mensen de middelen krijgen om bijvoorbeeld zonnepanelen of een warmtepomp aan te schaffen. Geld daarvoor hebben veel burgers niet. Dus zouden banken, de provincie of corporaties financiering mogelijk moeten maken.”

Kan het klimaatvraagstuk zorgen voor een tweedeling in de samenleving? Tussen vermogende burgers die de overgang naar schone energie wel én niet kunnen betalen?

„Als we als overheid de verkeerde keuzes maken, zal die tweedeling inderdaad ontstaan. Er is nu al een kloof. Ik wil dat die kleiner wordt. Dus moeten we de overschakeling naar schone energie op een sociale en rechtvaardige wijze vormgeven. Zodat ook de mensen met een smalle beurs kunnen meekomen. Nu trekt de overheid bijvoorbeeld 120 miljoen euro uit om wijken te verduurzamen en van het gas af te krijgen. Mijn pleidooi is om die subsidie toe te kennen aan wijken met veel sociale huurwoningen. Zodat minderbedeelde burgers profiteren van die financiële steun.”

Klopt het dat binnen de coalitie D66 en ChristenUnie wat betreft zorg voor het milieu voor de troepen uitlopen en VVD en CDA op de rem trappen?

„Dat beeld vind ik niet terecht. Alle partijen hebben zich geschaard achter de klimaatdoelen in het regeerakkoord. Nu is de vraag: Hoe doen we dat precies? Ik benadruk dat het van belang is om die klimaatdoelen op een sociale manier te verwezenlijken. Die wens leeft ook bij VVD en CDA.”

Net als D66 en linkse partijen bepleit u een CO2-heffing voor de energie- en de industriesector. Voorzitter Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW is daar fel op tegen. Zo’n maatregel jaagt bedrijven uit Nederland, vindt hij.

„Zo’n CO2-heffing is een effectieve manier om ervoor te zorgen dat kolencentrales snel dicht gaan. Wel moeten we zorgen voor een eerlijk speelveld. Het kan niet zo zijn dat bedrijven bij invoering van zo’n CO2-heffing de grens overgaan naar een land zonder die beperkende maatregel.

Daarom zullen we de terugdringing van CO2-uitstoot in Europees verband moeten aanpakken. Bijvoorbeeld door samen met landen als het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk een kopgroep te vormen.”

Ongeveer 4 procent van de Nederlanders overweegt de komende twee jaar over te stappen naar een elektrische auto, tegenover 3 procent vorig jaar. Dat loopt niet hard.

„We zitten in een overgangsfase. De verkoop van elektrische auto’s steeg de afgelopen jaren snel. Als overheid zullen we aankoop van die voertuigen verder moeten aanjagen. We moeten afwachten wat lopende gesprekken daarover opleveren.”

De grootste voorvechters van een schoner milieu gingen afgelopen weken toch met het vliegtuig naar de VN-klimaattop in Polen. Burgers kunnen daar cynisch van worden.

„Ja. Daarom is het goed dat er een bescheiden vliegtaks wordt ingevoerd. Die moet wat ons betreft in de toekomst verder omhoog. We moeten de echte vervuilers laten betalen.”