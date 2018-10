CU: kosteloos onderzoek voor donorkinderen

Donorkinderen moeten kosteloos kunnen uitzoeken wie hun biologische vader is. Dat vindt Carla Dik-Faber van de ChristenUnie. „Ik vind dat ieder kind er recht op heeft om te weten van wie hij of zij afstamt. Dat is belangrijk voor je eigen identiteit en voor je medische dossier. En daar mag dus geen prijskaartje aan hangen.”

Zij gaat bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid voorstellen dat donorkinderen zich gratis kunnen inschrijven bij een DNA-databank. Tot 2004 zijn naar schatting 40.000 kinderen verwekt met behulp van anonieme donoren.

Bij een speciale DNA-databank kunnen donoren en donorkinderen elkaar zoeken. De inschrijving kost 250 euro. De kosten voor de donor worden vergoed, voor donorkinderen niet. Dat is oneerlijk en moet veranderen, aldus het Kamerlid. Bij de DNA-databank staan vijfhonderd donoren ingeschreven.