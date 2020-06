CU-Kamerlid Voordewind stopt na verkiezingen

Tweede Kamerlid Joël Voordewind van regeringspartij ChristenUnie gaat na de verkiezingen van volgend jaar niet meer de Kamer in. Hij kondigt zaterdag aan geen gooi te doen naar een plaats op de lijst.

Tegen de tijd dat Voordewind de Kamer verlaat, zal hij het langstzittende Kamerlid van de ChristenUnie zijn tot dusver, zo meldt de partij. De politicus staat bekend als idealistisch Kamerlid, dat onder meer aan de wieg stond van het kinderpardon.



Als buitenlandwoordvoerder komt hij daarnaast vaak op voor de belangen van Israël en van vervolgde christenen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Ook zet hij zich in voor de strijd tegen kinderarbeid. Een ander speerpunt van hem is ontwikkelingssamenwerking.

In een interview met het Nederlands Dagblad geeft Voordewind aan dat hij het tijd vindt voor een nieuwe generatie. "Ik heb nu bijna 25 jaar op het Binnenhof gewerkt, eerst als beleidsmedewerker en campagneleider en sinds 2006 als Kamerlid. Die plek gun ik anderen ook."



Toen de coalitie nog de krapst mogelijke meerderheid telde in de Tweede Kamer, stond Voordewind te boek als het mogelijke '76ste Kamerlid', dat misschien wel voor een kabinetscrisis zou kunnen zorgen als hij de gelederen zou breken. De CU'er speelt het spel scherp, maar houdt zich aan de afspraken van het regeerakkoord.

Tijdens zijn loopbaan aan het Binnenhof, die hij ooit begon als medewerker bij de PvdA, stond Voordewind aan de wieg van enkele opvallende wetsvoorstellen. Zo werkte hij jarenlang aan een wet om de alcoholleeftijd te verhogen van 16 naar 18. Hij slaagde in zijn missie na zes jaar en in 2014 werd de leeftijd verhoogd.

Voordewind is vicefractievoorzitter van zijn partij en lid van het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer.