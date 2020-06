CU-jongeren: Partij moet inclusiever

Redactie politiek

DEN HAAG. De ChristenUnie moet veel meer een „inclusieve partij worden voor álle christenen”, zegt Bina Chririno, de nieuwe voorzitter van PerspectieF, de vereniging van CU-jongeren.

„Het is nog niet alledaags dat iemand als ik voorzitter is van een politieke jongerenorganisatie”, zegt Chririno, die vrouw, rooms-katholiek en zwart is. „Dat moet veranderen. Daar willen wij ons als PerspectieF komend jaar voor inzetten. Culturele diversiteit en inclusiviteit is één van de speerpunten van PerspectieF komend jaar, naast duurzaam reizen en innovatieve woonvormen”, aldus de nieuwe voorzitter.