CU: Geen ziekterisico voor werkgever die mensen uit bijstand in dienst neemt

De rijksoverheid moet het ziekterisico gaan dragen voor bijstandsgerechtigden die weer aan de slag gaan. Nu komt dat risico voor rekening van werkgevers.

Dat plan lanceert ChristenUnie-Kamerlid Bruins dinsdagavond tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en werkgelegenheid.

Werkgevers aarzelen vaak om werkzoekende bijstandsgerechtigden in dienst te nemen, omdat ze het ziekterisico te groot vinden. Als een werknemer vanwege ziekte niet meer aan de slag kan, moet een werkgever tot twee jaar lang het salaris doorbetelen.

Bruins denkt dat de besparingen op uitkeringen hoger zullen zijn dan de kosten voor het afdekken van het ziekterisico. Het Christen-Unie-Kamerlid stelt aan minister Koolmees van Sociale Zaken voor om dit plan door te laten rekenenen. Als het haalbaar blijkt te zijn, wil de partij snel vervolgstappen zetten.

ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins: „Nog steeds hebben we in ons land veel vacatures, terwijl er ook mensen in de bijstand zitten die graag willen werken. Die menskracht is hard nodig. Het is echter riskant voor werkgevers om werkzoekenden uit de bijstand aan te nemen, vanwege de kans op ziekte en uitval. Een mkb’er kan dit risico niet nemen, de overheid wél. Het wegnemen van deze drempel is goed voor werkgevers, voor het huishoudboekje van de overheid, maar bovenal voor kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt die graag aan de slag willen.”