CU’er Bikker: Wietproef gaat mislukken

De wietproef is gedoemd te mislukken, denkt Mirjam Bikker, lijsttrekker voor de ChristenUnie in de Eerste Kamer. Ze trok vrijdag in het christelijk verkiezingsdebat van leer tegen het experiment.

Bikker heeft geen vertrouwen in de proef van het kabinet waarin cannabis in zes tot tien gemeenten legaal wordt. Dit is een afspraak uit het regeerakkoord, waar de handtekening van haar eigen partij onder staat. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel al aangenomen, de Senaat heeft het nog in behandeling.

Bikker sprak duidelijke taal over de proef in het debat, dat vrijdagavond werd georganiseerd in Nijkerk door omroep Family7, de Reformatorische Omroep en het Reformatorisch Dagblad. „Wiet is troep. Dat de overheid die drug legaal wil maken is slecht. Ik verwacht dat de proef zal mislukken.”

Lek

Ook Theo Rietkerk, nummer 5 op de kandidatenlijst van het CDA voor de Eerste Kamer, was sceptisch over het experiment. „De uitvoering van de proef is lek. Dit wordt dweilen met de kraan open.” Diederik van Dijk, Eerste Kamerlid voor de SGP, vindt de wietproef onbegrijpelijk: „Het huidige kabinet gaat vol voor preventie. Een kroket is al bijna verboden, maar drugs moeten legaal worden.”

In het verkiezingsdebat gingen provinciale politici met elkaar in discussie over drugsafval. Hermen Vreugdenhil van CU-SGP in Noord-Brabant vindt dit afval een groot probleem in zijn provincie. „Criminelen dumpen het afval op iemands terrein en de eigenaar daarvan draait op voor de kosten van het opruimen. Dat is niet eerlijk. De landelijke overheid moet met een goede compensatieregeling komen.” Vreugdenhil vond een medestander in Eddy van Hijum van het CDA in Overijssel.

De deelnemers aan het debat kregen van debatleiders Riekelt Pasterkamp en Arjan Klein diverse stellingen voorgelegd. De provinciale lijsttrekkers mochten hierover eerst hun zegje doen, waarna de kandidaten voor de Eerste Kamer aan bod kwamen.

Veilig

De SGP pleitte bij monde van Diederik van Dijk en Klaas Ruitenberg (Gelderland) voor het blijvend gebruik van kernenergie. „Energie uit zon en wind is allemaal mooi, maar we hebben echt kerncentrales nodig om de energietransitie te halen,” gaf Ruitenberg aan.

„Dan mag u ook het afval opslaan in uw provincie”, reageerde Sander de Rouwe van het Friese CDA. „De opslag van kernafval is onveilig. Dat wil niemand dicht bij huis hebben.”

Ook de ChristenUnie ziet weinig in kernenergie. „Ik ken de SGP als een verstandige partij, maar met dit standpunt ben ik het niet eens. Er komen geen nieuwe kerncentrales bij, omdat het niet winstgevend is voor bedrijven”, aldus Bikker.

SGP’er Ruitenberg droeg thorium als brandstof van een kerncentrale aan als veilig alternatief voor uranium. Zijn tegenstrevers van CU en CDA zien dat vooral als toekomstmuziek, omdat het onderzoek naar deze brandstof nog in de kinderschoenen zou staan.

Fiets

Meer openbaar vervoer of meer asfalt? Arne Schaddelee van de CU in Utrecht wist wel raad met deze vraag: „Zoveel mogelijk mensen moeten we in de bus of op de fiets zien te krijgen. Mijn provincie is uitermate geschikt voor de fiets. Zesbaans fietssnelwegen met een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur”, grapte de CU’er.

Ruitenberg van de Gelderse SGP wil juist meer in asfalt investeren. „In Gelderland is het openbaar vervoer lang niet altijd een goed alternatief voor de auto. Kleine dorpen zijn slecht bereikbaar; dan snap ik dat mensen in de auto stappen.”