CU en SGP: NVWA moet Israëlcentrum niet beboeten

Er is sprake van selectief beleid als de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) het Israël Producten Centrum (IPC) beboet voor een tekst op een wijnetiket.

Dat zeggen ChristenUnie en SGP in vragen die zij dinsdag over deze kwestie stelden aan minister Van Ark (Medische Zorg). Zij willen opheldering over het bericht dat het IPC door de NVWA beboet wordt omdat het centrum wijn uit Hebron op het etiket aanduidt als ”Product uit een Israëlisch dorp in Judea & Samaria.” Volgens de NVWA behoort dat, op grond van Europese richtlijnen, te zijn: ”Product uit de Westelijke Jordaanoever (Israëlische nederzetting).”

Volgens ChristenUnie en SGP is er niets mis met het etiket. Bovendien is hier, stellen zij, sprake van selectiviteit: de NVWA handhaaft niet op producten uit bezette gebieden elders op de wereld.

De twee fracties willen bovendien weten wat het resultaat is van een 2017 door de Kamer aangenomen motie, ingediend door Van der Staaij, die het kabinet opriep zich ervoor in te zetten dat in organen van de Verenigde Naties Israël niet anders behandeld wordt dan andere landen.