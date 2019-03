CU en SGP kunnen Senaatszetel winnen door slim onderhandelen

De laatste stand van zaken voor de zetelverdeling in de Senaat wijst op zetelbehoud voor de ChristenUnie en verlies voor de SGP. Een slag om de arm is echter geboden; de koehandel gaat pas nu écht van start.

Grondig rekenwerk en veel overleg in achterkamertjes: dat zijn de ingrediënten waarmee alle partijen de komende weken zullen proberen zo veel mogelijk Eerste Kamerzetels te bemachtigen.

Wat is de huidige stand van zaken?

Op basis van de verkiezingsuitslag in de provincies is er een verwachting voor de zetelverdeling in de Eerste Kamer. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de leden van de Provinciale Staten bij de Senaatsverkiezingen op hun eigen partij stemmen.

Van de christelijke partijen scoort het CDA in de prognose 9 zetels, ChristenUnie 3 zetels en SGP 1 zetel. De CU stond virtueel eerst op 4 zetels, maar doordat de Onafhankelijke Senaatsfractie toch nét haar zetel lijkt te behouden, zakt de CU terug naar 3 zetels.

Update: CU op papier 3 Senaatszetels, SGP 1

Kan de uiteindelijke zetelverdeling anders zijn?

Ja, dat is zeker niet uitgesloten. Via een complexe methode berekenen partijen hoeveel ze tekort komen voor een extra Senaatszetel, of hoe groot het overschot is. Hierbij gaat het om het stemgewicht dat leden van de Provinciale Staten hebben bij de Eerste Kamerverkiezingen. Dat verschilt per provincie. Zo telt een Statenlid uit Zuid-Holland voor 0,29 Senaatszetel; een stem uit Zeeland voor slechts 0,04 zetel.

Wat kan de uitslag voor de Senaat dan wijzigen?

Als een partij in de prognose net tekort komt voor een extra zetel, zoals bij zowel CU als SGP het geval is, zal berekend worden of ‘bevriende’ partijen iets ‘over’ hebben. En dat is het geval: het CDA lijkt de negende Senaatszetel ruimschoots veilig te stellen en heeft dus iets ‘over’.

Hoe groot is de kans dat de SGP toch een tweede Senaatzetel haalt?

Bij de SGP is de hoop op een tweede zetel er zeker, en niet geheel onterecht. Op dit moment zijn 8 van de 75 Eerste Kamerzetels restzetels. De SGP valt –als elk Statenlid op de eigen partij stemt– nét buiten de boot; de partij zou de negende restzetel krijgen. De Partij voor de Dieren krijgt op papier de laatste echte restzetel. Met wat hulp van Statenleden van bijvoorbeeld CDA zou de SGP wellicht kunnen bewerken dat niet de PvdD, maar zij die laatste zetel bemachtigt.

Krijgt de ChristenUnie een vierde zetel?

Op basis van de laatste ontwikkelingen zou de partij een vierde zetel nét mislopen. De CU zou als tiende aan de beurt zijn voor een restzetel, na de SGP dus. Naar verwachting zal het CDA echter eerder coalitiepartner CU helpen dan de SGP. Vooralsnog heeft het CDA in theorie echter voldoende stemwaarde over om zowel CU als SGP te hulp te schieten.

Maar andere partijen zitten toch ook niet stil?

Precies, en daarom zal het naar verwachting nog weken spannend blijven. FVD en PvdD krijgen de laatste twee restzetels; die partijen zullen er dus beducht voor zijn dat er een zetel wordt ‘afgepakt’. Zij kunnen respectievelijk de PVV en GroenLinks benaderen voor steun.

Daartegenover staan de partijen die net een restzetel mislopen. Dat is allereerst dus de SGP. Daarna zijn de CU en de SP het dichtst bij een restzetel. Ook die partijen zullen er alles aan doen om toch een restzetel te bemachtigen. Op de fractieburelen zal er dus druk gerekend en onderhandeld worden om deals te sluiten met aanverwante partijen.

Zitten er nog meer haken en ogen aan?

Ja. In elk geval drie: het is nog onduidelijk waarop de Statenleden van DENK, die geen zetel in de Senaat haalt, gaan stemmen. Ook is het nog even afwachten op FVD op tijd mensen heeft voor alle provinciale zetels. Zo niet, dan kan dat de partij Eerste Kamerzetels kosten. Tot slot moeten de uitslagen van Bonaire, Saba en Sint Eustatius nog binnenkomen. De invloed van die eilanden op de Eerste Kamer is echter klein.