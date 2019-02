CU en SGP: Betrek kerk bij hulp op Cariben

De overheid zou op de Caribische eilanden de kerk meer moeten betrekken bij het bestrijden van armoede, prostitutie en criminaliteit.

Dat vinden de fracties van SGP en ChristenUnie in de Senaat, die hierover vragen hebben gesteld aan de verantwoordelijke bewindsman, staatssecretaris Knops. Zij zijn teleurgesteld over het feit dat de CDA’er hier weinig werk van wil maken. In een brief aan de Kamer schreef Knops in december vorig jaar dat hij voorstander is van „een zekere afstand” van kerkbesturen tot de rijksoverheid.

CU en SGP wijzen hem erop dat de vorige bewindsman die verantwoordelijk was voor de Antillen, de PvdA’er Plasterk, in 2016 aan SGP-senator Van Dijk toezegde dat hij bereid was om samenwerking tussen overheid en kerken op de Caribische eilanden te gaan „aanjagen”.