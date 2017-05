CU en Jubilee Campaign lanceren onlinepetitie voor vrijlating Ahok

De ChristenUnie en mensenrechtenorganisatie Jubilee Campaign lanceren zaterdag samen de petitiecampagne ”Red Ahok!”

Beide organisaties willen er bij de president van Indonesië op aandringen om de christelijke gouverneur van Jakarta onmiddellijk vrij te laten. Ahok werd vorige week veroordeeld tot twee jaar celstaf wegens godslastering.

De petitiecampagne, die ook wordt ondersteund door de SGP, start zaterdag op het ChristenUniepartijcongres in Lunteren. Dat staat helemaal in het teken van geloofsvrijheid.

Iedereen kan dan de petitie ondertekenen op de website redahok.nl. De handtekeningen zullen later door de ChristenUnie en Jubilee Campaign worden aangeboden aan de ambassadeur van Indonesië in Nederland.

De CU en Jubilee Campaign vinden de veroordeling van Ahok een grove schending van de godsdienstvrijheid en van de vrijheid van meningsuiting. Ze maken zich grote zorgen over de ontwikkelingen in Indonesië. „Christenen en niet-christenen in het Westen mogen niet vanaf de zijlijn toekijken hoe de geloofsvrijheid elders verslechtert”, aldus beide organisaties vanmorgen in een verklaring. Ze roepen daarom iedereen op de petitie te ondertekenen.