CU en D66 blijven kibbelen over veestapel

Coalitiegenoten ChristenUnie en D66 blijven bakkeleien over wat er moet gebeuren met de veestapel. Dat D66 vasthoudt aan halvering van het aantal varkens en kippen in Nederland, vindt de ChristenUnie onverstandig. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot moppert op zijn beurt dat CU-bewindsvrouw Schouten het „halve verhaal” houdt tegenover boeren.

„Als we allemaal onze politieke stokpaardjes gaan berijden, dan komen we er niet uit”, zegt Kamerlid Carla Dik-Faber op NPO Radio 1 over de stikstofproblemen. Het kabinet moet op korte termijn met een oplossing komen om de impasse te doorbreken, maar de regeringspartijen lijken allemaal wat anders te willen. De ChristenUnie wil dat D66 terugkomt op het voorstel de veestapel te halveren, maar daar ziet D66 niets in.

Op het Malieveld beloofde Schouten dinsdag aan de boeren dat „er geen halvering van de veestapel komt”, zolang zij minister is. In de geschreven versie van de toespraak gaat het echter over „gedwongen halvering”. De Groot grapte op Twitter: „Nog even de speech van Schouten teruggelezen, en wat blijkt: we zijn het al bijna eens.”

Een woordvoerder van het ministerie zegt dat het woordje „gedwongen” niet zoveel uit maakt. „Halvering is niet aan de orde.” Bovendien bleek uit adviezen van de stikstof-commissie dat algemene maatregelen om de veestapel in te krimpen niet per definitie effectief zijn.

De officiële reactie van het kabinet op de adviezen van deze commissie verwacht Schouten „ruim voor” 17 oktober naar de Kamer te sturen.