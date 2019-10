CU en CDA: miljoen voor beter wifi in de trein

Wifi in de trein moet een stuk sneller en beter. Regeringspartijen CDA en ChristenUnie willen een miljoen euro steken in het verbeteren van draadloos internet in intercity’s. Te vaak blijkt de verbinding te traag of valt het signaal weg, zeggen de initiatiefnemers.

Langzaam internet is volgens CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch een „grote ergernis bij treinreizigers die willen werken, appen of studeren in de trein. We willen dat de NS meer kan investeren in innovaties die sneller internet mogelijk maken.”

„Als we willen dat mensen de trein verkiezen boven de auto, dan moeten we er ook voor zorgen dat internet in de trein goed, snel en betrouwbaar is”, voegt CU-politica Stieneke van der Graaf toe.

Het geld kan worden gehaald uit een bestaand innovatiepotje en moet worden geïnvesteerd in nieuwe ontvangers om de verbinding te verbeteren. Daarnaast moet het kabinet kijken naar de dekking van zendmasten langs het spoor.

Het voorstel kan rekenen op steun van een meerderheid in de Tweede Kamer, aldus de initiatiefnemers.