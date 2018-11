CU dringt aan op uitzetstop ‘geworteld’ kind

De Tweede Kamerleden van de ChristenUnie moeten alles in het werk stellen om gedaan te krijgen dat uitgeprocedeerde kinderen die in Nederland zijn opgegroeid voorlopig mogen blijven. Die opdracht hebben de leden van de kleinste regeringspartij hun bijna unaniem meegegeven.

De initiatiefnemers benadrukken dat ze de partijtop niet vragen de afspraken met de coalitiepartners op te blazen. Die afspraken laten geen ruimte voor een uitzetstop voor zogenoemde ‘gewortelde’ kinderen, gaf Kamerlid Joël Voordewind eerder te kennen. Er is ook te weinig steun van oppositiepartijen om het buiten de coalitie om te kunnen regelen.

De leden willen niettemin dat Voordewind en zijn collega’s een uitzetstop gaan bepleiten bij verantwoordelijk staatssecretaris Mark Harbers en bij de coalitiepartners. Ze willen de uitzettingen in ieder geval stilleggen tot Harbers’ onderzoek, dat moet uitwijzen of het kinderpardon wel goed werkt, klaar is.

De oproep kreeg steun van ongeveer 93 procent van de in Zwolle aanwezige leden. Hij was onder meer ondertekend door de eerste vervanger voor de Kamerfractie.

De initiatiefnemers beseffen dat de fractie voorlopig misschien weinig gedaan krijgt. Maar zij hopen op groeiend protest in de samenleving en in de achterban van vooral coalitiepartner CDA. Ze putten moed uit de afschaffing van de dividendbelasting, waarvan het kabinet na felle protesten uiteindelijk afzag.