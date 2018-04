CU: Draag zorg voor Palestijnen over aan Palestijnse Autoriteit

Het wordt tijd dat de Palestijnse Autoriteit (PA) haar verantwoordelijkheid neemt voor onderwijs en zorg op de Westelijke Jordaanoever en dat niet langer overlaat aan UNRWA, de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen.

ChristenUnie-Kamerlid Voordewind drong daar woensdag op aan in een debat met minister Kaag (Ontwikkelingssamenwerking).

UNRWA is in 1949 opgericht en ontfermde zich toen over 800.000 Palestijnse vluchtelingen. Nu zorgt de organisatie voor 5,3 miljoen mensen. Dat kan zo niet blijven, vindt Voordewind. Hij wil dat de rol van UNRWA kleiner wordt.

Kaag vertelde dat dit idee in de jaren negentig ook al eens is geopperd, maar dat het destijds niet van de grond is gekomen. „Het werd meteen gepolitiseerd.”

Of en hoe de hulpverlening door UNRWA moet worden afgebouwd, is volgens haar onderdeel van een breder pakket aan afspraken om te komen tot vrede in het Midden-Oosten. In de discussie daarover wil zij zich niet mengen.

Wel leek ze tussen de regels door te suggereren dat ze meer vertrouwen heeft in UNRWA dan in de PA als het gaat om zorg voor de Palestijnen.