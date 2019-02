CU: CDA’ers op klimaatrem miskennen volksaard

De CDA-lijsttrekkers die het klimaatbeleid te hard gaat, kennen Nederland niet goed, vindt coalitiepartner ChristenUnie. „Het past niet in onze volksaard om de lat lager te leggen als het spannend wordt”, stellen Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber en weerman Reinier van den Berg. „Dan zetten we er juist een stapje bij.”

Het ChristenUnie-tweetal komen in het geweer tegen de lijsttrekkers voor de Provinciale Statenverkiezingen van coalitiegenoot CDA. Die pleitten er eerder deze week voor om meer tijd te nemen voor maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. Ze namen afstand van het ontwerp-klimaatakkoord.

Dat is tegen het zere been van Dik-Faber en Van den Berg. Ze spreken de CDA-lijsttrekkers aan op het door christendemocraten beleden ‘rentmeesterschap’, de verantwoordelijkheid om „de schepping te bewaren voor volgende generaties”. Die „zijn de dupe als wordt gesproken over het loslaten van doelen omdat buurlanden misschien achterblijven”.

Hoewel de vier regeringspartijen dinsdag de rijen sloten over het klimaatbeleid, blijft dat een bron van wrijving. CDA en VVD nemen liefst wat gas terug, ChristenUnie en D66 doen er liever een schepje bovenop.