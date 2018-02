CU, CDA en SGP: Houd verbod majesteitsschennis in stand

Coalitiepartijen CU en CDA willen, in tegenstelling tot D66, het verbod op majesteitsschennis in de wet houden. Ze dienen daarom, samen met de SGP, een amendement in op de intiatiefwet van D66-Kamerlid Verhoeven, die majesteitsschennis als strafbaar feit wil schrappen.

Dat maakten de drie partijen donderdagmorgen bekend. Verhoeven regelt in zijn initiatiefwet overigens nog twee zaken. Wat hem betreft moet ook de bijzondere strafmaat voor het beledigen van buitenlandse staatshoofden uit de wet verdwijnen. Ook wil hij een einde maken aan de situatie dat het beledigen van publieke gezagsdragers tot zwaardere straffen leidt dan het beledigen van andere burgers.

Verdeeldheid over majesteitsschennis schaadt coalitie niet

CU, CDA en SGP zien niets in dit initiatief. Volgens CU-leider Segers heeft de koning in ons land een bijzondere positie, waarom hij ook bijzondere bescherming verdient. „Het koningshuis verbindt ons met elkaar en met onze gezamenlijke geschiedenis. Het artikel over majesteitsschennis is daarmee een waardevolle uitdrukking van een respectvolle omgang met het koningshuis én met elkaar.” CDA-Kamerlid Van Dam vindt dat „onze Koning zichzelf in het publieke debat niet kan verdedigen” en dat beledigen van de Koning daarom als apart delict in de wet moet blijven staan. „We moeten voorkomen worden dat de Koning zelf op de fiets aangifte moet gaan doen bij het politiebureau.” Ook Van der Staaij (SGP) wijst op „de bijzondere positie die de Koning in ons staatsbestel inneemt”. „De bepaling die belediging strafbaar stelt is daarom nog steeds van grote waarde.”

De Tweede Kamer debatteert donderdagavond over de initiatiefwet van Verhoeven. De kans dat de wet een meerderheid haalt, is reëel. Behalve D66 zijn ook SP, GroenLinks en PvdA voor. Ook de PVV neigt naar voorstemmen. Als dat gebeurt, komt Verhoeven al aan 76 zetels.

Het amendement van CU, CDA en SGP krijgt waarschijnlijk geen meerderheid. Wel is de kans aanwezig dat een voorstel van de VVD het haalt, namelijk om majesteitsschennis wél als een apart delict te blijven beschouwen maar de maximale strafmaat voor het beledigen van de Koning, te weten vijf jaar gevangenisstraf, te verlagen.