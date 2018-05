CU buigt zich over samenwerking met SGP in EU

Het partijcongres van de ChristenUnie stemt op 9 juni over de voordracht van Peter van Dalen als lijsttrekker bij de Europese verkiezingen van 2019. Op het daaropvolgende congres in november komen het conceptverkiezingsprogramma en samenwerking met de SGP in Brussel aan de orde.

Het landelijk bestuur van de ChristenUnie heeft Van Dalen opnieuw voorgedragen als lijsttrekker. Hij was dat ook in 2009 en in 2014. „Van Dalen heeft zich ontwikkeld tot een gezaghebbende Europarlementariër met wie in het Parlement rekening wordt gehouden”, aldus CU-partijvoorzitter Adema. „Hij beweegt zich uitstekend in de Europese netwerken en behaalt daarmee goede resultaten. Zo laat hij het geluid van de ChristenUnie krachtig horen op terreinen zoals geloofsvrijheid en duurzaamheid.”

Van Dalen is „bijzonder dankbaar” voor het vertrouwen dat uit zijn voordracht blijkt. „Geweldig wanneer ik in het Europees Parlement verder zou mogen werken, in het licht van Gods Woord. Vooral aan onderwerpen die mij na aan het hart liggen, zoals godsdienstvrijheid, visserij, duurzaamheid en privacy.”

De SGP wees in april Bert-Jan Ruissen aan als lijsttrekker bij de Europese verkiezingen. Hij volgt Belder op, die volgend jaar het Europees Parlement verlaat.

CU en SGP zijn met elkaar in gesprek over voortzetting van hun samenwerking in Brussel. „We zoeken naar programmatische overeenstemming”, aldus Adema dinsdagmorgen. „Dat is geen vanzelfsprekendheid en nog geen gelopen race.” Als het lukt om samen een programma te maken, dan is het de bedoeling om ook weer een gezamenlijke kieslijst te vormen en in Brussel als één fractie te fungeren. Nu trekken de Europarlementariërs van beide partijen veelal gescheiden op.

SGP-partijvoorzitter Van Leeuwen bevestigde dinsdag desgevraagd „dat de intentie is om opnieuw tot samenwerking te komen.”