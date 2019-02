CU: Bekijk vliegroute over het IJsselmeer

De ChristenUnie wil dat er met de herziening van het luchtruim gekeken wordt naar alternatieve routes voor Lelystad Airport over bijvoorbeeld het IJsselmeer.

Minimale overlast voor omwonenden moet centraal staan, zei Tweede Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie zaterdag in het Algemeen Dagblad. Ook als dit financieel of praktisch niet het voordeligst is.

Dat burgers zo weinig mogelijk last hebben van het vliegverkeer vindt Bruins „heel veel belangrijker dan de minimale reistijd of het maximaal economisch belang van de luchtvaartmaatschappijen”, zegt hij.

In 2023 moeten de nieuwe routes voor de luchtvaart boven Nederland gereed zijn. Bruins wil dat er bij de nieuwe indeling wordt gekeken naar een vliegroute over het IJsselmeer voor Lelystad Airport. Dan zouden de vliegtuigen niet meer hoeven op te stijgen boven Overijssel en Gelderland.

Op dit moment gebruikt Schiphol een vliegroute over het IJsselmeer. Tot dusver is de afspraak dat de nationale luchthaven prioriteit heeft. Lelystad mag de vliegroutes van Schiphol niet in de weg zitten, is afgesproken.

Bruins wil van deze afspraak af. „Laat die politieke afspraak los, laat dat heilige huisje van de routes van Schiphol varen. Het luchtruim moet toch al op de schop, dan is het niet gek dat ook de nationale luchthaven daar iets van gaat merken. Laten we blanco beginnen”, zegt hij in het AD.

Verzet

Lelystad Airport moet in 2020 van het kabinet opengaan. Tegen de uitbreiding is veel verzet van burgers in het oosten en het noorden van het land. Zij vrezen geluidsoverlast door laag overvliegende toestellen. De herziening van het luchtruim moet een einde maken aan dat laagvliegen.