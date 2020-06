CU: Aanpak bij gedragscode homopastoraat „ronduit bizar”

Dat minister Hugo de Jonge (VWS) uitgerekend het Humanistisch Verbond vroeg een gedragscode op te stellen over het pastoraat aan homo’s is „ronduit bizar”, vindt CU-Kamerlid Carla Dik-Faber.

„Het Humanistisch Verbond is een vereniging met een eigen missie en eigen opvattingen. In ons land kun je het met hen eens zijn, of niet”, stelt Dik-Faber. „Maar hen dan laten voorschrijven wat er in pastorale gesprekken en in kerken en andere religieuze instellingen wel en niet gezegd kan worden, is wat mij betreft onacceptabel.”

Dik-Faber erkent overigens dat pastoraat „een kwetsbare vorm van geestelijke verzorging” is. „Als daarin fouten worden gemaakt, kan dat schade toebrengen waar mensen de rest van hun leven last van hebben.” En waar in het pastoraat ten opzichte van homo’s strafbare feiten worden gepleegd, „moet de rechter daarover een uitspraak doen”, stelt het Kamerlid van coalitiepartij ChristenUnie.

„Maar als je vrij bent om te zijn wie je bent, dan kan een meerderheid je dus ook niet voorschrijven hoe je moet denken”, aldus Dik-Faber.

„Dat wat in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is, zoals de minister nu schrijft, mag nooit betekenen dat vrijheid van denken in de knel komt. Dat raakt namelijk ook de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. In onze samenleving moet het binnen de grenzen van de wet mogelijk blijven om anders te denken dan hoe de meerderheid denkt”, stelt de volksvertegenwoordiger.

Ook SGP-Kamerlid Kees van der Staaij noemt het „ongelukkig” dat het Humanistisch Verbond gevraagd is om inzake een gedragscode het voortouw te nemen. „Het is de eigen verantwoordelijkheid van kerken om pastorale zorg verantwoord vorm te geven”, stelt Van der Staaij. „Van de kant van de overheid is op dit punt grote terughoudendheid geboden.”

Het SGP-Kamerlid vindt het merkwaardig dat De Jonge het benaderen van het Humanistisch Verbond niet vooraf met de Kamer deelde, maar het parlement er nu plotseling mee confronteert. En dat terwijl een door het kabinet aangekondigd rapport met beleidsaanbevelingen nog niet is uitgebracht.

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) wilde donderdag niet inhoudelijk reageren op de gang van zaken, noch op het gepubliceerde onderzoek.