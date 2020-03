Crisisteam kabinet dinsdag bijeen over coronavirus

Op het ministerie van Justitie en Veiligheid komen ministers dinsdag bijeen om over de verspreiding van het coronavirus te praten. De bewindslieden zullen zich laten bijpraten door deskundigen van onder meer het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het is niet uitgesloten dat er nieuwe maatregelen uit voortvloeien.

Het is de eerste keer dat de zogenoemde Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) bijeenkomt in verband met de verspreiding van het coronavirus. In ieder geval premier Mark Rutte, minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en minister Bruno Bruins (Medische Zorg) zullen erbij zijn, maar alle bewindslieden zijn welkom.

De MCCb kwam in het verleden bijvoorbeeld ook bijeen na de vliegramp met de MH17.