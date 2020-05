Crisisberaad over corona gaat komende weken toch door

Het kabinet gaat de komende twee weken toch door met het wekelijkse crisisberaad over het coronavirus. De gedachte bestond vorige week om de zogeheten Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) na deze woensdag voorlopig niet meer bijeen te laten komen. Maar de meest bij de crisis betrokken bewindspersonen willen in ieder geval de komende twee weken de ontwikkelingen met het virus en de versoepelde maatregelen goed met elkaar blijven bespreken, meldt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarna zal de MCCb zelf beslissen of het met deze frequentie door wil gaan of niet.

Woensdag zal het beraad onder meer gaan over de sportscholen en sauna’s. De deskundigen in het Outbreak Management Team (OMT) brengen daarover advies uit aan het kabinet.

Sinds het coronavirus begin maart in Nederland om zich heen greep, buigen premier Mark Rutte en de meest betrokken ministers en diensten zich in de MCCb over de bestrijding van de epidemie. De commissie kan net als een gewone ministerraad besluiten nemen en kreeg het voortouw in de coronabestrijding.

De afgelopen weken zijn steeds meer coronamaatregelen versoepeld. Op 1 juni gaat de afschaling verder met onder meer de gedeeltelijke openstelling van de horeca, culturele instellingen en bioscopen. Ook middelbare scholen beginnen weer.