Crèchemoordenaar alsnog ziek verklaard

De Belgische ‘crèchemoordenaar’ Kim de Gelder verhuist van de gevangenis naar een speciale instelling in Vlaanderen. Deskundigen hebben de nu 30-jarige man die in 2009 tot levenslang werd veroordeeld wegens de moord op twee baby’s en twee vrouwen en 25 moordpogingen, alsnog ontoerekeningsvatbaar verklaard.

Een jury oordeelde in 2013 dat De Gelder niet geestesziek was tijdens het bloedbad dat hij vier jaar eerder in kinderdagverblijf Fabeltjesland in Dendermonde aanrichtte. Hij drong daar binnen en stak met een mes in op kinderen en leidsters. Twee 9 maanden oude baby’s en een 54-jarige werkneemster overleefden de steekpartij niet, tien andere kinderen en twee volwassenen raakten zwaar gewond. Daarna vluchtte de dader per fiets. Hij kon snel worden ingerekend. De Gelder werd ook schuldig bevonden aan de dood van een 72-jarige vrouw een week voor de aanval.

De Belg wordt overgeplaatst naar een Inrichting tot Bescherming van de Maatschappij (IBM), een soort tbs-instelling. Dat is mogelijk door een nieuwe interneringswet in België. Vier experts hebben hem onderzocht en oordelen dat hij niet toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie legt zich daarbij neer.