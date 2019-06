Couwenberg: Westen ondergaat „revolutie van het instinct”

De westerse wereld heeft de laatste jaren te maken met een „revolutie van het instinct”, meent emeritus-hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Couwenberg.

Dat verklaart volgens hem waarom veel mensen tegenwoordig hun seksualiteit beleven als beslissend voor hun identiteit, zegt de wetenschapper in het deze week verschenen nummer van Zicht, het blad van het wetenschappelijk instituut van de SGP.

Die revolutie van het instinct houdt in dat de emotionele kant van het menszijn centraal komt te staan en dat in de samenleving alle nadruk komt te liggen op het recht om voor je seksuele identiteit uit te komen. „Het publiek uiting kunnen geven aan jouw seksuele identiteit wordt door mensen uit de lhbti-gemeenschap daarom zo belangrijk gevonden. Zij zijn ervan overtuigd dat je als mens pas helemaal jezelf kunt zijn als je onder alle omstandigheden en in elke situatie uiting kunt geven aan je seksuele identiteit”, aldus Couwenberg.

Het nummer van Zicht is gewijd aan het thema emancipatie. Terugblikkend op het recente lhbti-debat in de Tweede Kamer concludeert WI-directeur Jan Schippers dat in Nederland „de omgeving zich steeds vaker moet aanpassen aan de gevoelens van het individu.”

Dat betekent onder meer dat woorden geven aan een traditionele opvatting over seksualiteit en over man-vrouwverhoudingen een herdefinitie ondergaat.

Schippers: „Het is niet langer een geven van commentaar op basis van een (godsdienstige) visie, maar het wordt nu opgevat als een uiting van agressie, waar de rechter een stokje voor moet steken.”