Coulance voor leveranciers van belangrijk ingrediënt coronatests

Bedrijven die een moeilijk verkrijgbare grondstof voor coronatesten produceren of importeren, zonder dat zij daarvoor over alle benodigde papieren beschikken, riskeren voorlopig geen boete of andere maatregelen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is gevraagd niet handhavend op te treden.

Dat meldt verantwoordelijk staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat). Het verzoek betreft een essentieel bestanddeel van de buffervloeistof die gebruikt wordt bij coronatesten. In Nederland dreigt aan die stof, guanidium thiocyanaat, „een acuut tekort”.

„Om te voorkomen dat dit tekort beperkend gaat werken op de productie van de buffervloeistof is het dringend noodzakelijk dat aanvullende hoeveelheden van deze stof beschikbaar komen op de Europese markt”, schrijft Van Veldhoven. Daarvoor moeten Europese regels rond de registratie van chemicaliën even wijken.

Van Veldhoven spreekt van een „uitzonderlijke situatie” waarin producenten niet altijd direct aan alle registratieverplichtingen kunnen voldoen. De aanwijzing geldt in eerste instantie voor 180 dagen en alleen voor bedrijven die „binnen afzienbare tijd” wel volgens de regels kunnen werken.