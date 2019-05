Coulance om complex probleemgezin te helpen

Om mensen te helpen bij wie verschillende problemen zich opstapelen, moeten sociaal werkers zo nodig kunnen afwijken van de regels. Ook moet de gemeente maatregelen door bijvoorbeeld uitkeringsinstantie UWV of de wooncorporatie even kunnen opschorten om hun wat lucht te geven, vindt staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken).

Mensen met bijvoorbeeld schulden, psychische problemen, kinderen die extra zorg nodig hebben en een conflict over hun uitkering lopen vaak volstrekt in hun sores vast. De ene kopzorg verergert de andere. Regels dwingen soms tot tijdrovende omwegen. En volgt er bijvoorbeeld een strafmaatregel van het UWV, dan raken deze mensen vaak nog verder in de knel.

Het gaat om 1 tot 4 procent van de huishoudens. Hun problemen kosten de samenleving miljarden.