Corporaties vragen massaal korting op verhuurdersheffing aan

Woningcorporaties hebben de afgelopen maanden massaal ingetekend op een regeling die bedoeld is om de bouw van nieuwe woningen te stimuleren. Er liggen nu plannen voor zo’n 75.000 woningen, en minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) verwacht dat dat nog stijgt tot 80.000, schrijft ze donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet maakte op Prinsjesdag bekend de bouw van nieuwe woningen te willen stimuleren, door corporaties korting te geven op de verhuurdersheffing die zij moeten betalen. Die heffing werd door het vorige kabinet van VVD en PvdA in 2013 ingevoerd.

Voor elke woning die corporaties de komende jaren bouwen krijgen ze een maximale korting op de zogenoemde verhuurdersheffing van 25.000 euro. In delen van Nederland waar de woningnood het hoogst is, bedraagt de korting 25.000 euro per woning. Daarbuiten krijgen corporaties 12.500 euro korting.

Vanwege de populariteit van de regeling zal het budget van 1 miljard euro ruim worden overschreden: de aanvragen die er op 4 mei lagen, waren al goed voor iets minder dan 1,7 miljard euro, en daar komen hoogstwaarschijnlijk nog aanvragen bij.

Corporaties hebben vijf jaar de tijd om de woningen daadwerkelijk te bouwen. Ze kunnen nog tot 1 juli intekenen.