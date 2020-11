Coronavirus bezorgt Inspectie SZW veel extra werk

Het aantal meldingen van misstanden op het werk bij de Inspectie SZW is door het coronavirus in de eerste negen maanden van 2020 bijna verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt staatssecretaris Bas van ’t Wout (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer.

De Inspectie telde tot en met 8 november 12.599 meldingen. Daarvan hielden er 5874 direct of indirect verband met het coronavirus. Werknemers meldden onder meer dat op het werk onvoldoende afstand werd gehouden, dat zieke collega’s toch aan het werk waren of dat thuiswerken niet werd toegestaan terwijl dat wel kon.

De voormalige Arbeidsinspectie vond het bij 1707 werkgevers nodig in te grijpen. Achteraf wordt gekeken of dat tot beterschap heeft geleid. Dat blijkt negen op de tien keer zo te zijn, soms na een extra waarschuwing. In 5 procent van de gevallen zijn de werkzaamheden wegens een gevaarlijke situatie tijdelijk stilgelegd.

Aan het begin van de pandemie heeft de Inspectie een tijdje alleen fysieke bezoeken gebracht aan bedrijven waar ongelukken waren gebeurd of waar mogelijk sprake was van uitbuiting. Maar daar is de dienst in juni weer van afgestapt, omdat toezicht een belangrijke rol speelt bij veilig werken in coronatijd.