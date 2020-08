Coronavergoeding voor kleinschalige visserij

Er komt een vergoeding voor vissersbedrijven die actief zijn op binnenwateren of in de kleine kustvisserij en omzet mislopen door de coronacrisis. Het gaat om bedragen van 1000 euro voor binnenvisserij en 1500 euro voor kleinschalige kustvisserij, waar bedrijven vanaf 14 september aanspraak op kunnen maken.

Wel moeten de aanvragers tussen 16 maart en 15 juni minimaal 1000 of 1500 euro omzetverlies hebben geleden. IJsselmeervissers komen niet in aanmerking voor deze tegemoetkoming, omdat zij volgens het ministerie van Landbouw gemiddeld weinig tot geen omzetverlies hebben geleden.

Er is gekozen voor bedrijven met „relatief bescheiden jaaromzetten”, schrijft minister Carola Schouten (Landbouw) in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder werden al maatregelen genomen voor de rest van de visserijsector.