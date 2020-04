Coronatests ook beschikbaar voor mantelzorgers

Ook mensen die voor bijvoorbeeld een ziek familielid zorgen, kunnen zich vanaf uiterlijk 18 mei laten testen op het nieuwe coronavirus bij klachten die wijzen op een besmetting. Daarvoor is voldoende capaciteit beschikbaar, meldt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Tot nu toe worden zorgmedewerkers binnen en buiten de ziekenhuizen bij klachten getest. Ook zijn er tests voor patiënten die door hun leeftijd of medische achtergrond meer risico lopen om door het virus ernstig ziek te worden.

Vorige week werd al bekend dat ook medewerkers van basisscholen zich bij klachten mogen laten testen. Daarvoor zijn vanaf 6 mei tests beschikbaar. Zo kunnen bijvoorbeeld leerkrachten en onderwijsassistenten, als daar aanleiding voor is, getest worden voordat op 11 mei de scholen weer opengaan.

Ook jeugdtrainers die vrezen dat zij het virus onder de leden hebben, kunnen zich laten testen. Sinds deze week mogen kinderen weer in groepsverband buiten sporten. Voor hun begeleiders gelden dezelfde regels als voor medewerkers in onderwijs en kinderopvang.

In Nederland kunnen dagelijks 17.500 mensen getest worden. Het daadwerkelijke aantal tests ligt momenteel op 6000 tot 7000 per dag, en neemt naar verwachting in mei toe naar rond de 8000. Verdere verruiming van het testbeleid zal samenhangen met mogelijke versoepelingen van de coronamaatregelen.