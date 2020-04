Coronatest voor agenten en boa’s na risicovolle werksituatie

Agenten, boa’s en gevangenispersoneel kunnen getest worden op het besmettelijke coronavirus als zij in risicovolle situaties op hun werk zijn geweest. Dan gaat het bijvoorbeeld om een reanimatie of als er lijfelijk contact is geweest. Zij konden zich al laten testen als ze bespuugd of behoest waren.

Dat zegt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Na afloop van het crisisberaad van het kabinet liet premier Mark Rutte weten dat - naast zorgpersoneel - er nu ook meer testen beschikbaar zijn voor leraren nu de basisscholen weer deels opengaan. Hoe dat gaat met eventueel aanvullende testen voor agenten en boa’s is nog niet helemaal duidelijk, zei hij.