Coronatest minister Hoekstra negatief

Minister Wopke Hoekstra is niet besmet met het nieuwe coronavirus. De bewindsman had zich uit voorzorg laten testen wegens milde verkoudheidsklachten, maar de uitslag is negatief, twittert hij. Hij is overigens vol lof over de GGD: „Wat een geoliede machine is zo’n teststraat”.

Hoekstra liet vrijdag verstek gaan bij de wekelijkse ministerraad, uitgerekend op de dag dat daar de knoop werd doorgehakt over de begroting voor volgend jaar en over een derde steunpakket voor bedrijven die nog altijd zwaar worden geraakt door de coronacrisis. Staatssecretaris Hans Vijlbrief verving hem.