‘Coronaminister’ Bruins praat opnieuw bezorgde Kamer bij

De spil van het kabinet in de bestrijding van het oprukkende coronavirus, minister Bruno Bruins (Medische Zorg), praat donderdagmiddag opnieuw de Tweede Kamer bij. Hij kan zich opmaken voor veel vragen, ook de terugkerende vraag of Nederland het virus wel doortastend genoeg te lijf gaat.

Bruins draafde dinsdag ook al op voor het wekelijkse vragenuur van de Kamer. En vorige week donderdag voelde die de minister ook al urenlang aan de tand. Maar vanwege de steeds snellere opmars van het longvirus wil de hele Kamer Bruins opnieuw horen. Sommige partijen bepleiten zelfs een dagelijkse update.

De Kamer wil van Bruins horen of er nog genoeg mondkapjes en andere beschermingsmiddelen en testkits zijn. Maar vooral of de maatregelen die zijn genomen, bijvoorbeeld in het zwaar getroffen Noord-Brabant, wel toereikend zijn. Diverse deskundigen dringen inmiddels aan op ingrijpender maatregelen, en niet alleen in die provincie. Ze raden bijvoorbeeld aan mensen veel dringender te vragen zoveel mogelijk thuis te blijven.

Een flink deel van de oppositie had ook graag minister-president Mark Rutte uitgenodigd, maar een meerderheid vond dat niet nodig.