Coronagezant Sijbesma: voldoende capaciteit om leraren te testen

Er is voldoende capaciteit om vanaf 6 mei ook de leraren en medewerkers van de kinderdagverblijven en anderen die beroepsmatig met kinderen werken, te testen als zij klachten hebben. Dat heeft speciaal coronagezant Feike Sijbesma gezegd tijdens een briefing in de Tweede Kamer. Eind april ligt het aantal coronatesten op 6000 tot 7000 per dag. In mei zal dat uitkomen op 8000 per dag en daarmee kan worden voldaan aan het beleid.

Tot nu toe werden alleen risicopatiënten en zorgpersoneel getest als zij klachten hebben die aan corona zijn gerelateerd. Het kabinet heeft aangekondigd dat met de opening van de basisscholen vanaf 11 mei de testen worden uitgebreid naar de genoemde doelgroepen.

Ook de GGD’en kunnen het bolwerken om de testen met de nieuwe doelgroepen uit te voeren, zei Jan Woldman van de GGD Amsterdam-Amstelland. De gezondheidsdiensten gaan ook veel meer bron- en contactopsporing doen na een besmettingsgeval, zei Woldman.

Volgens Sijbesma „gaat het zeker lukken” om de testcapaciteit de komende tijd verder te verhogen naar 17.500 per dag, zoals het kabinet al eerder heeft aangegeven. Een opschaling naar 29.000 per dag kan nu niet, maar wellicht „ooit”. Begin maart, toen het coronavirus net was uitgebroken, waren er nog 2000 testen per dag mogelijk.

Het probleem met de testen is volgens de coronagezant complex. Er zijn nu veertig door het RIVM goedgekeurde laboratoria maar die hebben twintig verschillende machines om testen uit te voeren. Bovendien is er een tekort aan testmateriaal, ook in andere landen. Nederland is druk bezig om de spullen in te kopen en gaat ook een deel van het materiaal zelf produceren, zegt Sijbesma.

Nederland zit met het beperkte testbeleid volgens Sijbesma in de middenmoot vergeleken met andere landen. Zuid-Korea, Frankrijk en Engeland hebben een soortgelijk beleid als Nederland. Denemarken en Noorwegen testen meer.