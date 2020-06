Coronabesmettingen op nog vier nertsenbedrijven

Onderzoek heeft op nog vier nertsenbedrijven besmettingen met het nieuwe coronavirus aan het licht gebracht. In totaal is het virus nu op dertien bedrijven vastgesteld, melden de ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Carola Schouten (Landbouw) aan de Tweede Kamer.

Twee van de bedrijven waar nieuwe besmettingen zijn gevonden, zijn gevestigd in Landhorst, een in Volkel en een in Castenray. Hoe het virus op de nertsenhouderijen terecht is gekomen, is niet bekend. De inspectiedienst NVWA onderzoekt dat nog en heeft daarnaast contact met de GGD over het mogelijk testen van medewerkers.