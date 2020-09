Coronabesmettingen op nog eens drie nertsenhouderijen

Nertsen op nog eens drie bedrijven zijn besmet met het coronavirus. De bedrijven hebben bij elkaar zo’n 16.700 moederdieren. Het ministerie van Volksgezondheid meldt dat ook op een vierde bedrijf mogelijk een infectie is, vrijdag wordt bevestigd of dit bedrijf inderdaad besmet is.

Door de nieuwe meldingen komt het aantal besmette bedrijven op 47 van de ongeveer 128 nertsenhouderijen die Nederland telt. Het kabinet heeft, na advies van deskundigen, besloten de nertsenfokkerij per maart 2021 te verbieden, drie jaar eerder dan verwacht.