Corinne Ellemeet wordt nummer twee bij GroenLinks

Kamerlid Corinne Ellemeet wordt de nummer twee op de kandidatenlijst van GroenLinks, achter partijleider Jesse Klaver. Zij zullen ook samen optrekken als GL een rol heeft in de volgende formatie.

De 44-jarige Ellemeet kwam vier jaar geleden in de Tweede Kamer. Daar voerde ze de afgelopen jaren het woord over zorg. Ze maakte zich onder meer sterk voor brede beschikbaarheid van de abortuspil en verzette zich tegen aanbestedingen in de zorg.

De kandidatencommissie ziet in Ellemeet „de ideale nummer twee, die samen met Jesse de partij naar een volgend niveau kan tillen” en noemt haar een „scherpe debater en ijzersterke woordvoerder op het complexe zorgdossier”.

GroenLinks maakt maandag de rest van haar kandidatenlijst bekend.