Cor Verkade: Thierry Baudet wilde mij op FVD-lijst, maar ik sloeg dat steeds af

„Thierry Baudet wilde mij al in 2017, en ook nu weer, op de FVD-lijst voor de Kamerverkiezingen zetten, maar ik sloeg dat steeds af”, zei ondernemer en conservatief denker Cor Verkade maandagavond bij de presentatie van het boek ”Concurrent of bondgenoot”.

Verkade wilde, grapte hij, „de SGP natuurlijk niet de kans ontnemen zich ooit door mij te laten vertegenwoordigen.” De vastgoedondernemer uit Gouda is lid van de SGP, van FVD, van het CDA en van de CU. Hij voerde het woord bij de presentatie van het boek van Hans van de Breevaart, WI-medewerker van de SGP, getiteld: ”Concurrent of bondgenoot. Een christelijk perspectief op populisme.”

Van de Breevaart: SGP moet populisten als bondgenoot zien

Volgens Verkade is FVD er veel aan gelegen „niet onder SGP-duiven te schieten.” Hij noemde het daarom betekenisvol dat onder de eerste tien namen van FVD-kandidaten geen oud-SGP’ers te vinden zijn.

De ondernemer en beleggingsdeskundige steunde Van de Breevaart in diens pleidooi voor een landelijke regeringscoalitie van VVD, CDA, FVD en SGP. Hij ging nog een stap verder. Volgens hem moet de SGP de ChristenUnie van samenwerking uitsluiten zolang deze partij FVD uitsluit. „Dat moet de SGP in Zuid-Holland echt doen. Daar moeten ze bij de volgende Statenverkiezingen niet samen met de ChristenUnie optrekken, anders krijgen ze mijn stem niet meer. Hetzelfde geldt voor Europa.”

Terugkijken: Van der Staaij over christelijk perspectief op populisme

SGP-leider Kees van der Staaij, die het boek in ontvangst nam, was het oneens met Van de Breevaarts stelling dat zijn partij meer affiniteit heeft met FVD dan met de ChristenUnie. „Bij die laatste partij, en in wat mindere mate ook bij het CDA, ligt onze natuurlijke verwantschap. De belangrijkste vraag in de politiek is, zeg ik met Groen van Prinsterer, of je je laat gezeggen door het Woord van God. Bij het op allerlei punten uitwerken van de decaloog naar concrete politieke stellingnames vinden wij de meeste steun bij de ChristenUnie. Denk aan thema’s als prostitutie, abortus en euthanasie.”

Dat alles neemt niet weg, aldus Van der Staaij, dat ook PVV en FVD „steun kunnen opleveren voor zaken waar wij al jaren voor strijden.” Als voorbeelden noemde hij een kritische houding tegenover het maakbaarheidsdenken inzake het klimaat, en thema’s rond migratie. „Met die partijen zitten wij op één lijn als we zeggen: kom nu niet steeds aanzetten met van die pardonregelingen.”

Met PVV en FVD kán niet alleen worden samengewerkt, de SGP dóét dat in de praktijk ook regelmatig, zei de SGP-leider. „Ze zijn voor ons niet politiek melaats.”

Hij riep een contact in herinnering dat hij ooit had met Mat Herben, destijds fractievoorzitter van de LPF. „Hij kwam naar me toe en zei: „Kees, wij willen bij wet regelen dat Nederland alleen met tweederdemeerderheid van het parlement bevoegdheden mag overdragen naar Europa. Doe jij mee? Wij verdwijnen straks misschien uit het parlement, en jouw partij blijft.””

Van der Staaij: „Ik was verbaasd over de degelijkheid van het voorstel. Later heb ik het inderdaad van hem overgenomen. Maar helaas heeft het het niet gehaald.”

Veel afwijzender tegenover het populisme staat Gertjan Schutte, als historicus verbonden aan het Europees Universitair Instituut in Florence. Volgens hem is de kern van het populisme „de strijd tegen instituties en het ondergraven daarvan.” Het gevaar daarvan wordt door Van de Breevaart in zijn boek „grof onderschat”, stelde Schutte maandagavond.

Hij wees op de door Wilders gebruikte term „nepparlement” en het door Baudet opgezette „meldpunt tegen linkse docenten.” In diezelfde categorie valt volgens hem de strijd die rechtse populisten in Polen en Hongarije voeren tegen rechters en tegen de vrije pers. „Zo wordt de scheiding der machten steeds meer ontmanteld.”