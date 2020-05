Containers op zeeschepen vaak niet volgens regels gesjord

Het laden en vastzetten van containers op zeeschepen gebeurt vaak niet volgens de regels. Dat staat in een onderzoek dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft gedaan nadat de MSC Zoe in 2019 in stormachtig weer bijna 350 containers was verloren ten noorden van de Waddeneilanden. Containers en de inhoud ervan werden uit zee opgevist of van de stranden gehaald.

De ILT onderzocht 69 zeeschepen in de Rotterdamse haven. Bij 67 procent daarvan werden regels en wetten rond het laden en vastzetten van containers overtreden. Het gaat bijvoorbeeld om het niet vastzetten van laadruimluiken, het gebruik van beschadigd sjormateriaal en het niet of niet goed vastzetten van containers.

Het ILT-onderzoek geeft geen antwoord op de vraag waarom de MSC Zoe containers verloor, schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) donderdag aan de Tweede Kamer. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) doet daar onderzoek naar.

Dat de schepen steeds groter worden en de stapels containers erop hoger, noemt Van Nieuwenhuizen wel een aandachtspunt. Hoe de containers worden neergezet heeft invloed op de stabiliteit van het schip. Het laden en lossen van dit soort schepen is gespecialiseerd werk. Sjorbedrijven moeten met een aantal ploegen tegelijk aan de slag om het grote schip op tijd te laten vertrekken.