Consortium in Nederland maakt 7 miljoen mondkapjes

Drie grote bedrijven gaan de komende weken gezamenlijk 7 miljoen mondkapjes maken in Nederland. Daarmee leveren zij een kwart van de acute behoefte aan medische mondkapjes voor de zorgsector. Zorgminister Martin van Rijn nam dinsdag in het Tergooi Ziekenhuis in Hilversum de eerste exemplaren van de neus- en mondkapjes in ontvangst. Hij noemde de productie op eigen bodem „ongelooflijk belangrijk”.

Het Nederlandse consortium van Auping, AFPRO Filters en DSM levert met de grootschalige productie van 1 miljoen mondkapjes per week een kwart van de 4 miljoen die per week nodig zijn om zorgmedewerkers te beschermen tegen het coronavirus. De eerste duizenden zogeheten FFP2-mondkapjes worden deze week verspreid via het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LHC).

De rest van de mondkapjes wordt ingekocht in het buitenland, vooral in Azië. Wereldwijd zijn er tekorten en is er schaarste aan mondkapjes de pandemie.