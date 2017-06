„Conservatieven lijken op casino”

Een casino, daar beginnen de Britse Conservatieven op te lijken, zegt Europarlementariër Sophie in ’t Veld van D66. „Cameron gokte en verloor. May gokte en verloor”, aldus In ’t Veld op Twitter.

Cameron schreef een referendum over brexit uit om sterker te staan in onderhandelingen met de Europese Unie. Toen de kiezers voor een vertrek uit de unie hadden gestemd, stapte hij op. May volgde hem op en moet met Brussel onderhandelen over de voorwaarden van de scheiding. Om in die gesprekken sterker te staan, schreef ze nieuwe verkiezingen uit, maar nu lijkt ze juist zwakker te staan. Haar Conservatieve partij lijkt de absolute meerderheid kwijt te raken.