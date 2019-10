Concrete aanpak stikstof kan maanden duren

Het kan nog maanden duren voordat per project duidelijk wordt hoe de stikstofimpasse kan worden doorbroken. Haagse ingewijden bevestigen berichtgeving van De Telegraaf daarover.

Het kabinet wil mogelijk deze week nog met een reactie op de stikstofcommissie komen. Daarbij gaat het om de „eerste contouren”, verdere stappen om tot een aanpak te komen, komen pas later dit jaar. Daarvoor is namelijk veel meer informatie nodig, zoals feiten en cijfers die aantonen wat concrete maatregelen precies kosten en opleveren. Veel van die gegevens moeten komen uit „extern advies”.

Deze week spreekt landbouwminister Carola Schouten met afgevaardigden van de provincies. Het kabinet zal veelvuldig met de provincies moeten overleggen over de praktische uitvoering van de oplossingen. Ook dat is een van de redenen waarom het nog wel even duurt voordat het kabinet met oplossingen kan komen voor de projecten die stilliggen.

Aan politieke daadkracht bij de Kamerfracties zou het niet ontbreken. Als het moet, kunnen snel knopen worden doorgehakt. Maar zonder harde informatie waaruit blijkt dat een besluit ook het gewenste effect sorteert, komt die voortvarendheid neer op „een sprong in het duister”, stelt een coalitiebron.

Dit is dan ook een dossier dat de Haagse politiek de rest van het najaar nog wel zal bezighouden, stellen betrokkenen. De coalitie moet bovendien wachten op een tweede advies van de speciale adviescommissie. Dat advies komt in mei volgend jaar. Remkes hoopt daarin ook de luchtvaartsector mee te kunnen nemen en te kijken naar een nieuw vergunningensysteem voor projecten die stikstof uitstoten.

Hoe langer een concrete aanpak op zich laat wachten, hoe groter de mogelijke gevolgen. Werkgeversorganisatie VNO-NCW vreest dat zelfs bedrijven failliet kunnen gaan als concrete oplossingen om projecten vlot te trekken te lang uitblijven. Die zorg wordt binnen de regeringscoalitie gedeeld, verzekeren ingewijden.